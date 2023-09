Wutao & Chant du Souffle Association Parade Arles, 24 septembre 2023, Arles.

Éveiller l’âme du corps et respirer la joie !

Un dimanche par mois de 10h à 12h.

Venez découvrir l’onde du Wutao, rencontrer la respiration tissulaire et la perception d’une énergie subtile, cultiver votre ancrage et libérer votre respiration pulmonaire. Nous allons jouer avec notre souffle comme on joue de la musique, apprivoiser notre respiration, varier les rythmes et les volumes… Ça va groover !

Le Wutao® est un art corporel contemporain global et unique, créé en France en 2000. Il se pratique debout, assis, au sol et se décline en 12 mouvements de base, accessibles à tous et toutes. Pratiquer le Wutao, c’est onduler, inspirer et expirer, se déployer intégralement. Peu à peu… Le mouvement devient danse. Le geste devient sentiment. L’âme du corps s’éveille.

Vous avez envie de respirer la vie à pleins poumons ? De sentir la joie palpiter en vous et pétiller autour de vous ? Venez vivre, partager et célébrer le Chant du Souffle®. Un art qui nous invite à nous libérer de nos tensions et de nos peurs. À entrer dans une nouvelle qualité de présence à nous-même. Nous allons jouer avec notre respiration comme on joue de la musique, partager une expérience connecté·es ensemble par le souffle. Timide, triste ou enthousiaste… quel que soit là où vous en êtes, si vous ressentez un élan, venez. Cet atelier est accessible à toutes et à tous.

