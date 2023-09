Chant du Souffle Association Parade Arles, 13 septembre 2023, Arles.

Chant du Souffle 13 septembre 2023 – 19 juin 2024, les mercredis Association Parade 12€ pour 1 cours découverte, 18€ par cours à l’unité, 160€ (au lieu de 220€) pour 1 carte de 12 cours, 390 € (au lieu de 600€) pour 1 forfait annuel d’1 cours/semaine (32 cours)

Venez vivre, partager et célébrer le Chant du Souffle !

Tous les mercredis de 19h à 20h.

Un art qui nous invite à nous libérer de nos tensions et de nos peurs. À entrer dans une nouvelle qualité de présence à nous-même. Nous allons jouer avec notre respiration comme on joue de la musique, partager une expérience connecté·es ensemble par le souffle. Timide, triste ou enthousiaste… quel que soit là où vous en êtes, si vous ressentez un élan, venez. Cet atelier est accessible à toutes et à tous.

+ www.wutao.fr

Créé par Imanou Risselard et Pol Charoy, cocréateur·rices également du Wutao® et de l’ATA® (Art de la Trans-Analyse), le Chant du Souffle® est un art de la respiration. Basé sur la restauration du cycle spontané de la respiration, sa pratique libère le souffle dans un sentiment infini de bien-être.

Vivre le Chant du Souffle, c’est respirer la vie à pleins poumons, sentir la joie palpiter en soi et pétiller autour de soi, c’est se libérer de ses tensions et de ses peurs.

Sa pratique nous invite à entrer dans une nouvelle qualité de présence à nous-même. Elle transforme profondément le quotidien.

Le Chant du Souffle consiste à jouer avec son souffle comme on joue d’un instrument de musique. Il se compose d’une vingtaine de motifs rythmiques. Il restaure le groove, la musicalité primordiale de notre souffle et de notre corporalité. Sans aucun prérequis en musique ou en chant, la pédagogie poético-sensorielle du Chant du Souffle permet d’accéder à ces espaces avec simplicité et plaisir.

Le Chant du Souffle restaure le souffle et l’élan vital, la pulsation primordiale et originelle en nous connectant à la source de la joie. Il donne accès à des espaces ressourçants et dynamisants en offrant des temps de régénération et d’expansion.

C’est une vraie célébration ! En groupe, en cercle ou seul·e, c’est un espace de reliance profonde à soi et au monde qui s’installe.

Association Parade 7 rue de la roquette Arles

Magali Paulin/Wutao, Julie Cherki/Wutao