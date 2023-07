« S’habiller d’espace » pour les 7-12 ans Association Parade Arles, 31 juillet 2023, Arles.

Dans le cadre du projet « Été culturel 2023 – DRAC PACA », les architectes et artistes plasticiennes Camilla Cardia et Laëtitia Sigogne proposent un stage pour les enfants autour de la notion d’habiter l’architecture et l’espace, qui se clôturera par une performance costumée.

Au programme du stage « S’habiller d’espace » :

déambulation dans le centre-ville pour observer l'architecture et l'espace ;

jeu ludique d'écriture surréaliste (cadavre exquis) pour créer un récit collectif ;

définition des personnages du récit ;

conception des costumes des personnages que les enfants souhaitent interpréter ;

écriture d'un court scénario

performance costumée dans l’espace public le dernier jour !

Stage gratuit et ouvert aux enfants de 7 à 12 ans

Du 31 juillet au 11 août 2023

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h

Inscription obligatoire avant le 26 juillet 2023

Association Parade 7 rue de la roquette Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « parade.arles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 67 54 31 81 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T14:00:00+02:00 – 2023-07-31T16:00:00+02:00

2023-08-11T14:00:00+02:00 – 2023-08-11T16:00:00+02:00

