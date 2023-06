Atelier de cuisine mexicaine Association Parade Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Atelier de cuisine mexicaine Association Parade Arles, 22 juin 2023, Arles. Atelier de cuisine mexicaine Jeudi 22 juin, 18h00 Association Parade 30€ plein tarif ; 25€ tarif réduit Apprenez à cuisiner des recettes mexicaines et dégustez-les ! A l’occasion de la Journée Internationale des Tropiques, la cheffe Stephanie Villegas vous propose un voyage gustatif au Mexique à travers la préparation de quatre recettes :

1. Tortillas & Quesadillas con pimientos asados y calabacines

Galettes de maïs & Tacos aux fromages avec poivrons ou courgettes rôtis

2. Guacamole & Pico de Gallo Salsa

Guacamole & Salsa Pico de Gallo

3. Ceviche

Poisson cru et mariné

4. Pastel de tres leches

Gâteau aux trois laits 30€ plein tarif

25€ tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, RSA – sur présentation d’un justificatif)

A partir de 12 ans.

2023-06-22T18:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:30:00+02:00

