Bouches-du-Rhône Neuro&Sens et le dessous des cartes Association Parade Arles, 15 juin 2023, Arles. Neuro&Sens et le dessous des cartes Jeudi 15 juin, 19h00 Association Parade Prix libre (conseillé 10€) Alexandra propose une thérapie appelée neuro-training.

Elle consiste à trouver les traumatismes prioritaires inscrits au niveau de la cellule et qui gênent la personne à être bien.

La recherche de la mémoire du trauma se fait au niveau du fascia (membranes fibro-élastiques qui enveloppent l'ensemble de la structure anatomique).

2023-06-15T19:00:00+02:00 – 2023-06-15T20:30:00+02:00

Jeudi 15 juin, 19h00

