Soirée DJ – « Paradise » Association Parade Arles, 9 juin 2023, Arles.

Soirée DJ – « Paradise » Vendredi 9 juin, 18h30 Association Parade

?Préparez vos plus belles tenues pour une soirée endiablée !

Nous vous proposons de venir faire la fête le vendredi 9 juin avec le seul et unique DJ Pierre Feuille Ciseau !

Une petite session dansée par Jeanne Bellaiche vous sera proposée à 18h30 pour vous mettre en jambes !

Un petit voyage gustatif en Amérique latine vous sera proposé par Eat Parade pour vous mettre dans l’ambiance ?

Alors chauffez vos semelles de chaussures et let’s dance ! ?

Association Parade 7 rue de la roquette Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « parade.arles@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T18:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:59:00+02:00

2023-06-09T18:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:59:00+02:00

DJ Danse