En filigrane est une expérience de renversement des points de vue qui fait la part belle aux territoires périphériques, aux corps anonymes et plus spécifiquement aux insectes.

Ce projet de création prend ses origines dans l’image en mouvement et s’incarne dans d’autres médiums.

Il s’est amorcée il y a quelques mois après la découverte de Wasp d’Andrea Arnold, un court métrage empreint de réalisme social réalisé dans la banlieue de Darford en Angleterre.

Ainsi dans une forte résonance avec ce film, En filigrane convoque et réhabilite ce qui est à la marge des êtres humains et des espaces urbains.

C’est au creux de ces réflexions que les jeunes, au croisement de l’enquête de terrain et de leurs imaginaires créeront collectivement une constellation d’images fixes et en mouvement.

Cette matière émergera des territoires qu’ils et elles auront arpentés (jardins partagés, sorties en mer…), perçus et pensés sous un autre prisme durant leur été à l’association Paje.

Association PAJE 228 route de Turin 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 16 07 26 https://asso-paje.fr/ L’Association Pasteur Avenir Jeunesse (P@Je) fondée en 2002, s’occupait à l’origine des animations pour les enfants et les familles du quartier Pasteur à Nice. Progressivement, l’association prend conscience des besoins des habitants en termes d’accès au droit, d’accueil de loisirs et parentalité, et lance de nouvelles activités familiales.

En 2006, dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Pasteur, l’association a créé une première équipe de médiateurs sociaux de jour, afin d’accompagner le projet de Rénovation Urbaine (PRU).

Progressivement Paje se spécialise et se professionnalise dans ce domaine d’activité et crée plusieurs équipes de médiateurs sociaux répartis dans différents domaines: Médiation sociale de nuit, de jour, aux des établissements scolaires et d’équipements sportifs, dans les bureaux de Poste et plus récemment dans le réseau ferroviaire des Alpes-Maritimes.

