Nord Concours photo numérique – Thème Eldorado Association Ordileers Leers, 1 juin 2019, Leers. Concours photo numérique – Thème Eldorado 1 – 28 juin 2019 Association Ordileers Inscription gratuite Une seule photo par adresse postale, au format numérique, sur le thème Eldorado* à envoyer à l’association Ordileers par mail sur photo@ordileers.fr ou à déposer directement au site de l’association situé à l’ancienne mairie, 9 bis rue du Général de Gaulle à Leers le samedi 22 juin 2019 de 15 h à 18 h. Un jury élira les trois plus belles photos. Déclaration du palmarès et remise des prix le mardi 2 juillet 2019 à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville de Leers. – 1er prix : une tablette numérique ; – 2e prix : une mini caméra de sport (style GoPro) ; – 3e prix : une clé USB de 64 Go. Chaque participant sera récompensé. Nombre de participants limité aux 100 premiers inscrits. Règlement et autres modalités de participation et dépôt des photos sur www.ordileers.fr. *Wikipédia dit : « L’Eldorado (de l’espagnol el dorado : « le doré ») est une contrée mythique d’Amérique du Sud supposée regorger d’or. » Oui, mais c’est aussi la conquête, la richesse, l’idéal ou peut-être juste une chimère. Association Ordileers Ancienne mairie, 9 bis rue du Général de Gaulle 59115 LEERS Leers 59115 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.ordileers.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

