On fait tous ensemble ! Association « Ô p’tits coeurs » Eaubonne Catégories d’Évènement: Eaubonne

Val-d'Oise

On fait tous ensemble ! Association « Ô p’tits coeurs », 18 mars 2023, Eaubonne. On fait tous ensemble ! Samedi 18 mars, 09h30 Association « Ô p’tits coeurs » Ouverture de cette semaine nationale de la petite enfance avec une matinée ludique samedi 18 mars de 9h30 à 12h30.

– Temps fort avec les parents, bénévoles de l’association et professionnelles samedi 18 mars

– Ateliers créatifs sur le thème de l’extraordianire dans notre quotidien.

– buffet gourmand à travers les cultures de chaque famille invitées pour partager un temps convivial.

– les fratries/ grands parents/famille des enfants accueillis à la crèche sont les bienvenus avec leurs parents.

– Activités et ateliers proposés tout au long de la semaine aux enfants mais aussi à leurs parents sur la base du volontairat et de leur disponibilité aux heures d’ouvertures du multi-accueil. Association « Ô p’tits coeurs » 6A avenue Jean Jacques Rousseau 95600 Eaubonne Eaubonne 95600 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:30:00+01:00

