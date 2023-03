Séance découverte de char à voile Association Nautique Hautaise Hauteville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche

Séance découverte de char à voile Association Nautique Hautaise, 1 avril 2023, Hauteville-sur-Mer . Séance découverte de char à voile 4 Avenue du Sud Association Nautique Hautaise Hauteville-sur-Mer Manche Association Nautique Hautaise 4 Avenue du Sud

2023-04-01 10:30:00 10:30:00 – 2023-04-01

Association Nautique Hautaise 4 Avenue du Sud

Hauteville-sur-Mer

Manche . Séance de 2h de char à voile avec l’Association Nautique Hautaise.

Renseignements au 02 33 47 58 37 ou par mail : info@anh-asso.fr. Séance de 2h de char à voile avec l’Association Nautique Hautaise.

Renseignements au 02 33 47 58 37 ou par mail : info@anh-asso.fr. info@anh-asso.fr +33 2 33 47 58 37 https://www.anh-asso.fr/ Association Nautique Hautaise 4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Hauteville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Hauteville-sur-Mer Adresse Hauteville-sur-Mer Manche Association Nautique Hautaise 4 Avenue du Sud Ville Hauteville-sur-Mer Departement Manche Tarif Lieu Ville Association Nautique Hautaise 4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer

Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauteville-sur-mer /

Séance découverte de char à voile Association Nautique Hautaise 2023-04-01 was last modified: by Séance découverte de char à voile Association Nautique Hautaise Hauteville-sur-Mer 1 avril 2023 4 Avenue du Sud Association Nautique Hautaise Hauteville-sur-Mer Manche Association Nautique Hautaise Hauteville-sur-Mer manche

Hauteville-sur-Mer Manche