ASSOCIATION NATIONALE DES PUERICULTRICES DIPLOMEES ET DES ETUDIANTS Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

ASSOCIATION NATIONALE DES PUERICULTRICES DIPLOMEES ET DES ETUDIANTS Angers, 15 juin 2022, Angers. ASSOCIATION NATIONALE DES PUERICULTRICES DIPLOMEES ET DES ETUDIANTS Angers

2022-06-15 – 2022-06-15

Angers Maine-et-Loire Le Centre de congrès accueille l’association nationale des puéricultrices diplomées et des étudiants du 15 au 17 juin 2022. Le Centre de congrès accueille l’association nationale des puéricultrices diplomées et des étudiants du 15 au 17 juin 2022. Angers

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Angers Adresse Ville Angers lieuville Angers Departement Maine-et-Loire

Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

ASSOCIATION NATIONALE DES PUERICULTRICES DIPLOMEES ET DES ETUDIANTS Angers 2022-06-15 was last modified: by ASSOCIATION NATIONALE DES PUERICULTRICES DIPLOMEES ET DES ETUDIANTS Angers Angers 15 juin 2022 angers maine-et-loire

Angers Maine-et-Loire