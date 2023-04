Mars Bleu 2023 Association Natha Yoga Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Mars Bleu 2023 Association Natha Yoga Limoges, 6 mars 2023, Limoges. Mars Bleu 2023 6 – 27 mars, les lundis Association Natha Yoga Limoges Entrée gratuite Association Natha Yoga Limoges, 4 passage Montjovis 87000 Limoges, cours d’1h15 de Natha Yoga, les lundis de 19h30 à 20h45, les jeudis de 19h45 à 21h, les vendredis de 18h à 19h15, accessibles gratuitement pendant tout le mois de mars

Valérie Thomine, 07 68 63 24 31, valerie.thomine@wanadoo.fr, , https://natha-yoga-limoges.over-blog.com/, https://www.facebook.com/valerie.thomine/ Association Natha Yoga Limoges 4 passage Montjovis 87000 Limoges Limoges 87100 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:valerie.thomine@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://natha-yoga-limoges.over-blog.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/valerie.thomine/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T09:30:00+01:00 – 2023-03-06T10:45:00+01:00

Mars Bleu 2023 Association Natha Yoga Limoges 2023-03-06

