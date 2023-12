Causons morvandiau ! Association Morvan Découverte – La Peurtantaine Roussillon-en-Morvan Catégories d’Évènement: Roussillon-en-Morvan

fin : 2023-12-16 16:30:00 . La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne animera en partenariat avec l’association Morvan Découverte – Peurtantaine un atelier de patois morvandiaux !

Que vous soyez locuteur, amateur ou simplement curieux, vous êtes bienvenu à cette rencontre pour parler de nos langues. Vous pouvez ramener vos histoires, contes, légendes, témoignages…

