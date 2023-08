3e édition des Montgolfiades Causses & Larzac / Sud-Aveyron Association Montgolfières d’Occitanie & d’ailleurs Millau, 16 septembre 2023, Millau.

Millau,Aveyron

Une vingtaine de Montgolfières décolleront à proximité du Viaduc et du Larzac ! Journées portes ouvertes et baptêmes de l’air !.

2023-09-16 fin : 2023-09-24 . .

Association Montgolfières d’Occitanie & d’ailleurs

Millau 12100 Aveyron Occitanie



About twenty hot air balloons will take off near the Viaduct and Larzac! Open days and first flights !

Una veintena de globos aerostáticos despegarán cerca del Viaducto y del Larzac Jornadas de puertas abiertas y primeros vuelos

Etwa zwanzig Heißluftballons werden in der Nähe des Viadukts und des Larzac abheben! Tage der offenen Tür und Lufttaufen!

Mise à jour le 2023-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU