Atelier vélo participatif Association Mont2Roues Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Mont-de-Marsan Atelier vélo participatif Association Mont2Roues Mont-de-Marsan, 21 octobre 2023, Mont-de-Marsan. Atelier vélo participatif Samedi 21 octobre, 09h30 Association Mont2Roues L’association met à la disposition des adhérents des outils et des pièces de vélos de réemploi. Des pièces neuves peuvent être proposées Association Mont2Roues 29 rue du Ruisseau 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@mont2roues.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Lieu Association Mont2Roues Adresse 29 rue du Ruisseau 40000 Mont-de-Marsan Ville Mont-de-Marsan Departement Landes Lieu Ville Association Mont2Roues Mont-de-Marsan latitude longitude 43.887826;-0.50605

Association Mont2Roues Mont-de-Marsan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-de-marsan/