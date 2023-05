Portes ouvertes – expo thématique et conférences patrimoine ferroviaire Association Model’Rail Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Portes ouvertes – expo thématique et conférences patrimoine ferroviaire Association Model’Rail, 15 septembre 2023, Saint-Étienne. Portes ouvertes – expo thématique et conférences patrimoine ferroviaire 15 – 17 septembre Association Model’Rail entrée libre Expo conférence sur le thème des trains JEP, le tout illustré par un circuit, des modèles réduits et des documents. Entre les conférences, le club diffuse des films sur le patrimoine ferroviaire stéphanois et la vie de cheminot, commentés uniquement le dimanche par un ancien cheminot.

Horaires des conférences selon l’affluence Association Model’Rail 125, rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 28 32 04 71 http://modelrailsaintetienne.blogspot.fr/ https://www.facebook.com/groups/modelrailsaintetienne/ Siège de l’association Model’Rail, modélisme ferroviaire d’ambiance à Saint-Etienne Ouverture habituelle les vendredi de 17h à 20h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T17:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T17:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

