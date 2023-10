ESA in Paris Association MIJE Paris, 26 octobre 2023, Paris.

Le séjour ESA in Paris propose aux enfants maralpins de 9 à 17 ans de découvrir le patrimoine culturel de la capitale.

Dynamisme culturel. Les monuments parisiens, par leur histoire et leur impressionnante architecture font incontestablement partie du charme de la capitale française. La Tour-Eiffel, Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur et l’Arc de Triomphe sont les plus réputés.

A Paris, les enfants bénéficieront d’un cadre exceptionnel, propice à découverte. Le séjour favorisera la découverte du patrimoine local, avec des activités orientées sur l’extérieur.

L’épanouissement et le bien être de l’enfant sont une préoccupation première pour les équipes pédagogiques. L’organisation du séjour permettra de préserver le rythme de l’enfant, en veillant à alterner les activités à haute et basse intensité ainsi que des temps de détente libre.

Association MIJE 13 boulevard Beaumarchais 75004 Paris Paris 75004 Quartier de l'Arsenal Île-de-France

