Raccourcir un pantalon ou changer une fermeture éclair sur un sweat Association Maison des arts du fil Rennes

Raccourcir un pantalon ou changer une fermeture éclair sur un sweat Samedi 21 octobre, 14h00 Association Maison des arts du fil Venez raccourcir votre pantalon ou changer la fermeture éclair de votre sweat préféré lors d'un atelier réparation où vous apprendrez les bases de votre machine à coudre tout en réparant un vêtement qui vous est cher.

Dans cet atelier, apportez soit votre dernier jean soit un sweat à zip que votre petit dernier à casser en sortant de l'école. Nous allons préparer chaque pièce pour que la couture machine ne soit que l'apothéose de votre après-midi couturesque. Association Maison des arts du fil 12 rue Gounod 35000 Rennes Rennes

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Maison des Arts du Fil

