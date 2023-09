Remaillez votre lainage préféré avec une réparation invisible Association Maison des arts du fil Rennes, 21 octobre 2023, Rennes.

Si vous souhaitez apprendre à restaurer vos mailles préférées, rien n’est plus simple : il s’agit du remaillage !

En quoi consiste l’art du remaillage ? Suffit-il de juste combler un trou dans une maille pour dire qu’il est « remaillé » ?

Non, non, non !

Une remailleuse remplacera tous les fils cassés pour reconstituer tous les rangs manquants. Elle va refabriquer les mailles, les remonter colonne par colonne et enfin raccorder l’ensemble aux rangs intacts du tricot.

Le remaillage est un art, mais un art accessible à tous !

