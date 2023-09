Rapiécez un jean à la broderie Sashiko Association Maison des arts du fil Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Réparer ses vêtements fut longtemps perçu comme un signe de pauvreté. Aujourd'hui, la réparation des vêtements est un engagement fort pour prolonger la durée de vie des vêtements ! Rapiécer un pantalon, un legging, une chemise, une veste est simple, dès que l'on connait la technique.

Dès qu’un vêtement est déchiré, le geste facile est de le déposer dans un bac de recyclage de textiles. Pourtant, en rapiéçant vos vêtements, vous prolongez leur vie, de 1 à 2 ans de plus. En rapiéçant votre vêtement troué, à la façon Sashiko, vous lui apportez un nouveau style. Le Sashiko est une technique de broderie japonaise qui sert à consolider, réparer ou maintenir ensemble plusieurs couches de tissu.

L'atelier de 3h est au tarif de 45€.

