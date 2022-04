Association Lumière d’Anes : balade avec des ânes Mazeyrolles Mazeyrolles Catégories d’évènement: Dordogne

Mazeyrolles Dordogne Mazeyrolles L’association Lumières d’Anes vous invite à une balade avec les ânes pour les grands et les petits le 10 avril à partir de 14h à Mazeyrolles. Départ avec les ânes à 14h30. Profitez des belles énergies de la nature, sur une promenade parsemée de petites lectures féériques.

Goûter au retour confectionné par une boulangère amie des elfes (brioches et biscuits aux farines de blés anciens). Tarif non adhérent : 13€ adulte – 6€ enfant

Tarif adhérent : 8€ adulte – 4€ enfant

Brioches et biscuits vendus à la pièce ; possibilité de venir seulement pour le goûter à 17h15. Uniquement sur réservation. Lumières d’Anes vous invite à une balade avec les ânes pour les grands et les petits le 10 avril à partir de 14h à Mazeyrolles.

