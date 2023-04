LA BELLE SAISON #2 – Opening Lez’arts // Collectif Paradise Association Lez’arts dans les murs, 6 mai 2023, Montreuil.

LA BELLE SAISON #2 – Opening Lez’arts // Collectif Paradise Samedi 6 mai, 14h00 Association Lez’arts dans les murs Prix libre et conscient

AU PROGRAMME

Découvrez notre programmation, construite autour du thème du réemploi solidaire. Toutes les associations invitées sont engagées dans cet effort, en mêlant l’écologique avec le social, car ces deux notions sont selon nous indissociable.

➤ VILLAGE DES ASSOS

• Freeshop

• Atelier Masque – Carton Plein

• Maquillage Paillette – Collectif Paradise

• Bière artisanale la fac’buleuse

➤ PROGRAMMATION

✵ GRAND DARON PÉRCHÉ – DJ

✵ ALBE

Albe joue avec les couleurs, les rythmes, les ambiances, et fait voyager l’auditeur dans son univers unique, porté par l’imaginaire. Avec sa guitare électrique et ses machines, seule en scène, la musicienne et productrice dévoile une musique électronique inclassable, teintée de références rock, pop, ambient, qui fait écho aux musiques de films.

✵ TATA BAND·E

C’est un groupe de queer punk constitué divers personnages drag. On chante l’amour, la liberté, la révolution. On aime les paillettes, les fourrures synthétiques de toutes les couleurs, Dalida et Didier Super. On chante (fort) des compositions, des reprises très remaniées à notre moulinette de tata !

✵ MYSTIK POETIK

Le duo de rappeuses MYSTIK POÉTIK. Les deux MC’s, Dougy et Jane, proposent un hip-hop dynamique et sans concession. Avec une énergie communicative, elles posent leurs textes poétiques et politiques sur des sons puissants. Très complémentaires, elles proposent un rap conscient du passé, ancré dans le présent et affûté pour le futur.

✵ HAZE MUSAZI

Chanteuse heureuse et rappeuse dépressive – arpenteuse du 93 et des humanités à la recherche de de ce qui voudra bien se présenter. Pas de style, que du flow <3

✵ JOANNE RADAO

Grâce à sa signature vocale unique et à sa sensibilité, Joanne Radao allie parfaitement musique traditionnelle et songwriting singulier. Elle réinvente la wolrd music tout en finesse. C’est cette identité forte qui lui permet notamment de collaborer avec les plus grands musiciens. Elle rend hommage aujourd’hui à ses racines dans un projet solo moderne et authentique.

✵ JACQUES JAGUAR

DJ, producteur de musique et membre du Collectif Paradise, réputé pour enflammer les dancefloors en voyageant dans les époques et dans les styles, de la Funk à la Booty Bass en passant par le Rap, les musiques électroniques, africaines, latines ou caribéennes, Jacques Jaguar est passionné de toutes les écoles, particulièrement de tout ce qui touche à la culture des sound Systems marginaux et des rythmes populaires crus qui font danser. Tout est possible au bon moment.

CHILL-OUT / JARDIN / CONCERTS / DJ-SETS / ATELIERS ENFANTS / ATELIERS TOUT PUBLIC

♦︎ INFOS TRÈS PRATIQUES :

Adhésion a l’association

ENTREE Prix libre – Gratuit pour les mineurs

Bière et snacks à prix doux

Lez’Arts dans les Murs

69 rue Pierre de Montreuil

M° Mairie de Montreuil

Bus 122 – Arrêt Saint-Just

Bus 121 – Arrêt Jean Jaures

Bus 102 – Arrêt Danton

