Saint-Nazaire Les Vieux Gréements de Saint-Nazaire Association Les Vieux Gréements de Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire. Les Vieux Gréements de Saint-Nazaire 16 et 17 septembre Association Les Vieux Gréements de Saint-Nazaire Gratuit. Sans réservation. Accessible PMR. Durée variable, environ 30 min. Parcours de découverte permettant de retrouver certaines techniques de construction navale de petite plaisance avec l’évolution des techniques entretenues par l’association des Vieux Gréements .

Le lieu d’accueil est situé dans le quartier de Méan-Penhoët qui a vu l’évolution des ces techniques jusqu’à nos jours. Association Les Vieux Gréements de Saint-Nazaire 7 rue Pierre Vergniaud 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Penhoët Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

