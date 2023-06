Sur les Traces du Pagayou Association les Pagayous Vivonne, 12 juin 2023, Vivonne.

Vivonne,Vienne

Une expérience nautique amusante à vivre et à partager en famille, pagaies en mains et les sens en éveil… Mettez- vous au tempo de vos pagaies le temps d’une balade en canoë-kayak sur le Clain en amont de Vivonne. Trois parcours balisés sont possibles selon vos envies : de 4km, 7km et 13km. Une découverte ludique et pédagogique de notre territoire au fil de l’eau, avec un quiz pour mieux décrypter l’environnement naturel : faune, flore, patrimoine… Sensations douces garanties !.

Association les Pagayous Base Nautique Parc de Vounant

Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A fun nautical experience to share with your family, paddles in hand and senses awake… Get into the rhythm of your paddles for a canoeing trip on the Clain river upstream from Vivonne. Three marked routes are possible according to your desires: 4km, 7km and 13km. A playful and educational discovery of our territory along the water, with a quiz to better decipher the natural environment: fauna, flora, heritage… Soft sensations guaranteed!

Una divertida experiencia náutica para compartir con toda la familia, remos en mano y sentidos despiertos… Siga el ritmo de sus remos en una excursión en canoa por el Clain río arriba desde Vivonne. Disponemos de tres recorridos señalizados según sus deseos: 4 km, 7 km y 13 km. Un descubrimiento lúdico y pedagógico de nuestro territorio a lo largo del agua, con un cuestionario para comprender mejor el entorno natural: fauna, flora, patrimonio… ¡Sensaciones suaves garantizadas!

Ein unterhaltsames Wassererlebnis, das Sie mit der ganzen Familie erleben und teilen können, wenn Sie die Paddel in der Hand halten und Ihre Sinne wecken… Lassen Sie sich auf einer Kanu- und Kajakfahrt auf dem Fluss Clain oberhalb von Vivonne vom Tempo Ihrer Paddel leiten. Drei markierte Strecken stehen Ihnen zur Verfügung: 4 km, 7 km und 13 km. Eine spielerische und pädagogische Entdeckungsreise durch unsere Region entlang des Wassers, mit einem Quiz, um die natürliche Umwelt besser zu entschlüsseln: Fauna, Flora, Kulturerbe… Sanfte Empfindungen garantiert!

