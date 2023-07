Ateliers lectures Kamishibai // Lectures Itinérantes // Jeune public Association Les Monis Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine Ateliers lectures Kamishibai // Lectures Itinérantes // Jeune public Association Les Monis Vitry-sur-Seine, 12 juillet 2023, Vitry-sur-Seine. Ateliers lectures Kamishibai // Lectures Itinérantes // Jeune public Mercredi 12 juillet, 10h00 Association Les Monis 15 personnes maximum Un atelier de deux heures où les enfants vont pouvoir dessiner l’histoire racontée par deux comédiennes professionnelles, avant de la redécouvrir illustrée par leurs dessins, à l’aide d’un KAMISHIBAI, petit théâtre japonais en bois.

A l'issue de l'atelier, chaque enfant repartira avec un petit livre qui lui sera offert par la compagnie. Ouvert à toutes et à tous, de 5 à 10 ans Inscription auprès du lieu d'accueil Association Les Monis 6 avenue de la Commune de Paris 94400 Vitry-sur-Seine

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T12:00:00+02:00

