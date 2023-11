La nuit de la démocratie et des territoires Association Les Localos Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges La nuit de la démocratie et des territoires Association Les Localos Limoges, 1 décembre 2023, Limoges. La nuit de la démocratie et des territoires Vendredi 1 décembre, 18h00 Association Les Localos La Nuit de la démocratie et des territoire, c’est un rendez-vous annuel, mais aussi une déclinaison tout au long de l’année avec un « kit réunion » et une collection d’ouvrages illustrés à destination des acteurs locaux (élus et citoyens) ! L’objectif est de permettre un temps de construction collective de savoirs et de savoir faire autour de ces sujets, en distanciel ou en présentiel, et de conforter ou de susciter l’envie de s’engager sur son territoire. La soirée est ouverte à tous sur inscription, que l’on soit seul dans son salon ou en groupe à l’invitation d’une association, d’un collectif de citoyens, d’élus…

Par Les Localos, avec l'association Lires. Association Les Localos 9 impasse de Montplaisir 87000 Limoges

