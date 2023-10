Expositions à la galerie les Fontanelles Art Association les Fontanelles Art Saint-Vincent-Rive-d’Olt, 20 octobre 2023, Saint-Vincent-Rive-d'Olt.

Saint-Vincent-Rive-d’Olt,Lot

Venez retrouver les peintures, sculptures et céramiques d’Anna Fabre, Jean Paul Gautie, Sabine Maggiani, Norbert Bersch et Lesley Powell.

Vendredi 2023-10-20 15:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Association les Fontanelles Art

Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie



Come and discover paintings, sculptures and ceramics by Anna Fabre, Jean Paul Gautie, Sabine Maggiani, Norbert Bersch and Lesley Powell

Venga a descubrir las pinturas, esculturas y cerámicas de Anna Fabre, Jean Paul Gautie, Sabine Maggiani, Norbert Bersch y Lesley Powell

Besuchen Sie die Gemälde, Skulpturen und Keramiken von Anna Fabre, Jean Paul Gautie, Sabine Maggiani, Norbert Bersch und Lesley Powell

