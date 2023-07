Expositions à la galerie les Fontanelles Art Association les Fontanelles Art Saint-Vincent-Rive-d’Olt, 21 juillet 2023, Saint-Vincent-Rive-d'Olt.

Saint-Vincent-Rive-d’Olt,Lot

Découvrez les œuvres de Soline et Rose Donfrancesco (peintures) et de Martyn Millard (sculptures).

Le vernissage aura lieu le 21 juillet à 18h, en présence des artistes..

Vendredi 2023-07-21 15:00:00 fin : 2023-08-06 18:00:00.

Association les Fontanelles Art

Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie



Discover the works of Soline and Rose Donfrancesco (paintings) and Martyn Millard (sculptures).

The vernissage will take place on July 21 at 6pm, in the presence of the artists.

Descubra las obras de Soline y Rose Donfrancesco (pinturas) y Martyn Millard (esculturas).

El vernissage tendrá lugar el 21 de julio a las 18.00 h, en presencia de los artistas.

Entdecken Sie die Werke von Soline und Rose Donfrancesco (Gemälde) und Martyn Millard (Skulpturen).

Die Vernissage findet am 21. Juli um 18 Uhr in Anwesenheit der Künstler statt.

