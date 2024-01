Clémentine Beauvais vous dévoile les coulisses de la création ! Association Lecture Jeunesse Malakoff, mardi 30 janvier 2024.

Clémentine Beauvais vous dévoile les coulisses de la création ! Initialement impulsés par le dispositif Numook de Lecture Jeunesse, « Les coulisses de la création », c’est le rendez-vous incontournable pour découvrir des acteurs de la chaine du livre ! Mardi 30 janvier, 14h30 Association Lecture Jeunesse Gratuit sur inscription. Rencontre réservée aux classes.

Début : 2024-01-30T14:30:00+01:00 – 2024-01-30T15:30:00+01:00

Fin : 2024-01-30T14:30:00+01:00 – 2024-01-30T15:30:00+01:00

Pour cette nouvelle édition, l’association vous invite à participer à une rencontre avec l’autrice Clémentine Beauvais.

Née en France, Clémentine Beauvais vit en Grande-Bretagne où elle est enseignante en sciences de l’éducation à l’université de York. Elle est l’autrice d’une vingtaine de livres dont Les Petites Reines, succès retentissant (plus de 100 000 ex) et traduit en Allemagne, Pologne, Slovénie, Grande-Bretagne, République Tchèque et Italie, adapté au théâtre, élu Meilleur Roman par le magazine Lire, lauréat du Prix Sorcières et du Prix Libr’à’nous…

Un succès confirmé avec Songe à la douceur (plus de 75 000 ex), traduit en plusieurs langues. En septembre 2018, elle a publié Brexit Romance (35 000 ex). En août 2020 paraît Âge tendre (15 000 ex). Ces quatre romans sont disponibles en poche.

À l’occasion de cet évènement, Clémentine Beauvais reviendra sur son parcours et ses différentes réalisations et répondra aux questions des classes sur les coulisses de la création d’un ouvrage !

La rencontre est ouverte aux classes à partir de la 6ème. Elle aura lieu en ligne de 14h30 à 15h30.

Vous êtes professionnel de l’éducation et souhaitez faire participer vos élèves ou votre groupe de jeunes ? Merci de ne prendre qu’un seul billet par classe/groupe. Vous pourrez indiquer le nombre de jeunes participants à la rencontre directement dans le formulaire d’inscription.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 29 janvier à 20h.

Association Lecture Jeunesse 60 rue Etienne Dolet 92240 Malakoff 92240 Hauts-de-Seine Île-de-France

(c) association Lecture Jeunesse