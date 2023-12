Antigel ❤️ Terreau #2 Association le Terreau Genève, 22 février 2024, Genève.

Antigel ❤️ Terreau #2 Jeudi 22 février 2024, 21h30 Association le Terreau Plein tarif : CHF 10.- / Tarif festivalier.ère : CHF 5.-

Rendez-vous le jeudi 22 février à 21h30 pour Antigel ❤️ Terreau #2.

Le line-up soigneusement élaboré vous réserve une soirée envoûtante. D’abord, laissez-vous transporter par l’univers enchanteur d’Igihozo, artiste pluridisciplinaire qui peint des paysages féeriques avec sa voix. Puis, plongez dans l’univers captivant d’Irikanto, auteure-compositrice accompagnée à la basse par Mael Brauchli et Nicolas Frossard, offrant des mélodies originales oscillant entre pop-rock, indie et folk. La fin de cette nuit mémorable se dessinera au rythme d’un DJ set d’IMSOBABY, une percussionniste de batucada. Une fusion d’univers et de rythmes live pour clôturer cette expérience musical.

En collaboration avec le Collectif Nocturne.

Ouverture des portes à 21h.

Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

