Antigel ❤️ Terreau #1 Association le Terreau Genève, 8 février 2024, Genève.

Antigel ❤️ Terreau #1 Jeudi 8 février 2024, 21h30 Association le Terreau Plein tarif : CHF 10.- / Tarif festivalier·ère : CHF 5.-

Rendez-vous le jeudi 8 février à 21h30 pour Antigel ❤️ Terreau #1.

Un voyage dans l’underground, à travers les synthés, les kicks et la dissonance : Plongez dans un univers, caché, inconnu, marqué par la nonchalance et la diversité sonore. Au programme de cette soirée, vous allez vibrer aux sons du projet Lucie et son live synth poésie lyrique, de Kraum et sa punk new-wave. Puis vous serez transporter par l’electro rock alternatif de Allanoirceur pour finir en beauté avec le live tekno tribe modular de Alexitronelle.

Soirée forte en émotions garantie.

En collaboration avec le Collectif Nocturne.

Ouverture des portes à 21h.

Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

Association le Terreau Rue Jean-GUTENBERG 5, 1201 Genève Genève

