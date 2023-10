Les mercredis nature #2 – L’herbier Association « Le Petit Peuple du Bocage » Château-sur-Allier, 25 octobre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

Les mercredis nature #2

Chaque dernier mercredi du mois, on vous propose « Les mercredi Nature ».

Rendez-vous à 14h, pour 2h avec notre guide naturaliste pour découvrir, cette fois -ci venez réaliser votre herbier ​.

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

Association « Le Petit Peuple du Bocage » Les Dabottes

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Nature Wednesdays #2

Every last Wednesday of the month, we bring you « Nature Wednesdays ».

Meet us at 2pm for 2 hours with our naturalist guide to discover, this time, how to make your own herbarium?

Miércoles de naturaleza nº 2

Cada último miércoles de mes, te traemos los « Miércoles de la Naturaleza ».

Reúnete con nosotros a las 14:00 durante 2 horas con nuestro guía naturalista para descubrir, esta vez, cómo hacer tu propio herbario..

Die Natur-Mittwochs #2

Jeden letzten Mittwoch im Monat bieten wir Ihnen « Les mercredi Nature » an.

Wir treffen uns um 14 Uhr für 2 Stunden mit unserem Naturführer, um zu entdecken, wie Sie Ihr Herbarium anlegen können?

