Initiation à la mycologie : journée découverte ou week-end en roulotte Association « Le Petit Peuple du Bocage » Château-sur-Allier, 20 octobre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

Découvrez en famille ou entre amis l’une des plus belles chênaie d’Europe à travers une journée de ramassage et d’identification des champignons au sein d’une vieille forêt domaniale aux chênes immenses..

2023-10-20 17:00:00 fin : 2023-10-22 11:00:00. EUR.

Association « Le Petit Peuple du Bocage » Les Dabottes

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover one of Europe’s most beautiful oak forests with your family or friends, with a day of mushroom picking and identification in an old state forest of immense oaks.

Con su familia o amigos, descubra uno de los robledales más bellos de Europa pasando un día recogiendo e identificando setas en un antiguo bosque de propiedad estatal con enormes robles.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden einen der schönsten Eichenwälder Europas durch einen Tag des Pilzsammelns und der Pilzbestimmung in einem alten Staatswald mit riesigen Eichen.

