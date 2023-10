Formation « Sol vivant » Association « Le Petit Peuple du Bocage » Château-sur-Allier, 14 octobre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

​​​ Apprendre et comprendre la notion de « sol vivant » pour soigner un élément indispensable à notre vie sur terre.

Comment éviter sa dégradation ? Le paillage et la culture de légumineuses semblent être des pistes sérieuses….

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Association « Le Petit Peuple du Bocage » Les Dabottes

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



??? Learn and understand the notion of « living soil » to care for an element essential to our life on earth.

How can we prevent soil degradation? Mulching and growing leguminous plants seem to be serious options…

??? Aprender y comprender el concepto de « suelo vivo » para cuidar un elemento esencial para nuestra vida en la Tierra.

¿Cómo podemos evitar la degradación del suelo? El acolchado y el cultivo de leguminosas parecen opciones serias…

??? Lernen und verstehen Sie den Begriff « lebendiger Boden », um ein Element zu pflegen, das für unser Leben auf der Erde unerlässlich ist.

Wie kann man seine Verschlechterung verhindern? Mulchen und der Anbau von Hülsenfrüchten scheinen ernsthafte Möglichkeiten zu sein…

Mise à jour le 2023-10-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région