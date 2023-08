Nettoyage de l’Allier en canoë Association « Le Petit Peuple du Bocage » Château-sur-Allier, 17 septembre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

Relevons ensemble le défi !

L’année dernière, en une journée nous avions ramassé plus de 150 KILOS de déchets sur la rivière Allier..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Association « Le Petit Peuple du Bocage » Les Dabottes

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s take up the challenge together!

Last year, in one day, we collected over 150 KILOS of garbage from the Allier River.

¡Afrontemos juntos el reto!

El año pasado, en un solo día, recogimos más de 150 KILOS de basura del río Allier.

Lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderung annehmen!

Letztes Jahr hatten wir an einem Tag über 150 KILOS Müll auf dem Fluss Allier gesammelt.

