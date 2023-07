Sophrologie avec Catherine Association « Le Petit Peuple du Bocage » Château-sur-Allier, 19 juillet 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

A l’ombre des gros chênes, Catherine vous propose une séance de sophrologie en pleine nature.

Relaxation, déconnexion l’occasion pour tous de (re)découvrir la sophrologie.

Ouvert aux débutants.

Possibilité de faire une séance ou plusieurs.

Prévoir un tapi.

2023-07-19 17:00:00 fin : 2023-07-19 18:00:00. EUR.

Association « Le Petit Peuple du Bocage » Les Dabottes

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In the shade of large oak trees, Catherine invites you to a sophrology session in the heart of nature.

Relaxation, disconnection, an opportunity for everyone to (re)discover sophrology.

Open to beginners.

One or more sessions available.

Bring a mat

A la sombra de grandes robles, Catherine le invita a una sesión de terapia de relajación en plena naturaleza.

Relajación, desconexión: una oportunidad para todos de (re)descubrir la sofrología.

Abierto a principiantes.

Posibilidad de una o varias sesiones.

Traer esterilla

Im Schatten großer Eichen bietet Ihnen Catherine eine Sophrologie-Sitzung inmitten der Natur an.

Entspannung, Abschalten – eine Gelegenheit für alle, die Sophrologie (wieder) zu entdecken.

Auch für Anfänger geeignet.

Es besteht die Möglichkeit, eine oder mehrere Sitzungen zu machen.

Eine Matte mitbringen

Mise à jour le 2023-07-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région