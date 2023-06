Concert : Gallan, Musique Irlandaise Association « Le Petit Peuple du Bocage » Château-sur-Allier, 8 juin 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

Rendez-à vous à partir de 19h pour partager une soirée musicale avec GALLAN.

Cette soirée sera l’occasion de découvrir duo qui spice up le répertoire traditionnel irlandais avec un peu de rock..

Association « Le Petit Peuple du Bocage » Les Dabottes

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Join us from 7pm for a musical evening with GALLAN.

This evening will be an opportunity to discover a duo that spices up the traditional Irish repertoire with a bit of rock.

Únase a nosotros a partir de las 19:00 h para una velada musical con GALLAN.

Esta velada será la ocasión de descubrir a un dúo que adereza el repertorio tradicional irlandés con un poco de rock.

Treffen Sie sich ab 19 Uhr, um einen musikalischen Abend mit GALLAN zu verbringen.

Dieser Abend bietet die Gelegenheit, das Duo zu entdecken, das das traditionelle irische Repertoire mit etwas Rock spice up.

