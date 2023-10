Conférence : Les synchronicités et l’invisible Association le peRgo Allex, 2 novembre 2023, Allex.

Allex,Drôme

L’Association Être Vivant Ensemble propose « Apprendre à Co-créer avec l’invisible », cycle de Rdv d’exploration de chemins d’Eveil au SOI..

2023-11-02 19:30:00 fin : 2023-11-02 . .

Association le peRgo Château Pergaud

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Association Être Vivant Ensemble offers « Learning to Co-create with the Invisible », a series of meetings to explore ways of Awakening to the SELF.

La Asociación Être Vivant Ensemble ofrece « Aprender a co-crear con lo invisible », una serie de encuentros para explorar formas de despertar el SER.

Die Association Être Vivant Ensemble schlägt « Lernen, mit dem Unsichtbaren mitzuschaffen » vor, eine Reihe von Treffen zur Erkundung von Wegen zum Erwachen des SELBST.

