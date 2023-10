Forum de Zegg Association le peRgo Allex, 21 octobre 2023, Allex.

Allex,Drôme

Le Forum de Zegg est une pratique relationnelle innovante et ludique qui permet d’aller au plus profond de soi-même. Cette pratique allie transformation culturelle, épanouissement personnel et gestion émotionnelle de groupe..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

Association le peRgo Château Pergaud

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Zegg Forum is an innovative and playful relational practice that allows us to go deep inside ourselves. It combines cultural transformation, personal development and group emotional management.

El Foro Zegg es una práctica relacional innovadora y lúdica que te permite profundizar en ti mismo. Esta práctica combina la transformación cultural, el desarrollo personal y la gestión emocional en grupo.

Das Zegg-Forum ist eine innovative und spielerische Beziehungspraxis, die es ermöglicht, in die Tiefe des eigenen Selbst zu gehen. Diese Praxis verbindet kulturelle Transformation, persönliche Entfaltung und emotionales Gruppenmanagement.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme du Val de Drôme