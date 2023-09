Concert argentin Juan MAURÍN Association le peRgo Allex, 13 octobre 2023, Allex.

Allex,Drôme

à la suite d’un apéro-dînatoire argentin, Juan nous ensorcellera avec sa guitare..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Association le peRgo Château Pergaud

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



following an Argentinian aperitif-dinner, Juan will bewitch us with his guitar.

tras un aperitivo argentino, Juan nos hechizará con su guitarra.

im Anschluss an ein argentinisches Aperitif-Dinner wird Juan uns mit seiner Gitarre verzaubern.

