Le Forum de Zegg s’invite au peRgo Association le peRgo Allex, 8 juillet 2023, Allex.

Allex,Drôme

Le Forum de Zegg est une pratique qui allie transformation culturelle, épanouissement personnel et gestion émotionnelle de groupe… WAhououh !! Une chance d’accueillir ce rendez-vous chez nous..

2023-07-08 09:30:00 fin : 2023-07-09 18:30:00. .

Association le peRgo Château Pergaud

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Zegg Forum is a practice that combines cultural transformation, personal development and group emotional management… WAhououh ! We’re so lucky to be hosting this event.

El Foro Zegg es una práctica que combina la transformación cultural, el desarrollo personal y la gestión emocional de grupos… ¡Vaya! Estamos encantados de acoger este evento.

Das Zegg-Forum ist eine Praxis, die kulturelle Transformation, persönliche Entfaltung und emotionales Gruppenmanagement miteinander verbindet… WAHU!!! Ein Glück, dieses Treffen bei uns auszurichten.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme du Val de Drôme