Immersion en écolieu Association le peRgo Allex, 12 juillet 2023, Allex.

Allex,Drôme

Nous proposons un séjour pour tout public d’une semaine en immersion dans notre écolieu..

fin : . .

Association le peRgo Château Pergaud

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We offer a one-week stay for all ages, immersed in our ecolieu.

Ofrecemos una semana de vacaciones para todas las edades, inmersas en nuestro entorno ecológico.

Wir bieten einen einwöchigen Aufenthalt für alle Altersgruppen an, bei dem Sie in unser Ökogebiet eintauchen können.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme du Val de Drôme