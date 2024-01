À bras le corps Association Le ciel dans l’escalier Arles, samedi 20 janvier 2024.

À bras le corps Nuit de la lecture : textes littéraires, poésie, théâtre contemporain sur le thème du corps, par les collectifs Le ciel dans l’escalier, Entre nous, c’est juste textuel & Nuit de la poésie Samedi 20 janvier, 19h00 Association Le ciel dans l’escalier Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T19:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-20T19:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00

Une rencontre performance lecture à voix haute, à bras ouverts et à bras le corps. Relier le dedans et le dehors, le corps et le décor. Le corps intime, le corps social, le corps du texte ou le corps céleste. Le corps aimant, le corps souffrant, le corps migrant.

Ecouter, lire, avoir voix au chapitre, trouver sa place chacun-chacune à voix haute. Découvrir des mondes, s’inventer des mondes. Des textes littéraires, de poésie, de théâtre contemporain.

Bourdieu, Buzzati, Duras, Eve Ensler, Virginie Despentes, de la Métrie, Annie Ernaux, Laurent Gaudé, Valentine Goby, Nicolas Mathieu, Michelle Perrot, Irina Polianskaïa, Michel Simonot, Raymond Radiguet, Tarun Tejpal, Stephen Vizinczey… Multe textes choisis qui prendront vie.

Une rencontre proposée par les collectifs arlésiens Le Ciel dans l’escalier – librairie piano, maison de geste et de poésie – et Entre nous, c’est juste textuel et La Nuit de la poésie.

Réservation indispensable, nombre de places limité.

Association Le ciel dans l’escalier 58, rue du 4 Septembre, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/lecieldanslescalier/?ref=page_internal [{« type »: « email », « value »: « lecieldanslescalier@gmail.com »}]

lecture nuitdelecture

Chloé Cruchaudet