Duo hedylamarr Association Le ciel dans l’escalier Arles, 19 novembre 2023, Arles.

Duo hedylamarr Dimanche 19 novembre, 11h00 Association Le ciel dans l’escalier 10 euros + 2 euros adhésion à l’association

“Soyez tendres, c’est novembre…”

UN DIMANCHE AU HASARD # 5 se tiendra le 19 novembre durant Arles se livre 2023, le festival arlésien de la joie de lire.

Au programme de la poésie et un concert de chansons diagonales avec Thézame Barrême – textes, voix – et Abdul Jaba – piano – du duo hedylamarr. https://www.youtube.com/watch?v=Sf4aUtGVXMw

Ecouter, voir, dialoguer, savourer l’instant, tel est le mot d’ordre de ces rencontres artistiques imaginées par Anna Alexandre dans un lieu hors du commun, une maison de geste, au coeur du centre historique d’Arles : Le ciel dans l’escalier. 11h : Ouverture des portes ; 11h30 : concert, suivi d’un repas partagé, thé, café, soupes, assiettes maison sucrées, salées ; 14 h : fin des rencontres. Ce dimanche au hasard est dédié à Laka, Kriss Crumble Graffiti, femme de radio, disparue un 19 novembre, il y a 14 ans. « La vie est parfois désespérante, je sais, mais nous ne sommes pas faits pour désespérer. » À noter : la librairie transportative du Ciel dans l’escalier reste ouverte en novembre le samedi de midi à 19h.

Attention le nombre de places est limité ! N’oubliez surtout pas de réserver ! Auprès d’Anna Alexandre par sms 06 85 84 21 33.

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T14:00:00+01:00

Jan Dyver