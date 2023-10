Le rêve de l’escalier, Abdul Jaba – Piano solo Association Le ciel dans l’escalier Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Le rêve de l’escalier, Abdul Jaba – Piano solo Association Le ciel dans l’escalier Arles, 8 octobre 2023, Arles. Le rêve de l’escalier, Abdul Jaba – Piano solo Dimanche 8 octobre, 11h00 Association Le ciel dans l’escalier Sur inscription Un concert rêverie dans un lieu d’exception. Un monde troublant où le trouble « gagne sans tricher ». C’est celui d’Abdul Jaba (du groupe hedylamarr). Vous l’avez peut-être aperçu cet été jouer ici et là entre deux livres dans le patio du Ciel dans l’escalier. Abdul Jaba nous fait l’honneur ce dimanche 8 octobre d’un vrai concert. Suivi d’un repas partagé pour celles et ceux qui le souhaitent. Attention le nombre de places est limité ! N’oubliez surtout pas de réserver ! Auprès d’Anna Alexandre par sms ou @lecieldanslescalier@gmail.com Association Le ciel dans l’escalier 58, rue du 4 Septembre, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/lecieldanslescalier/?ref=page_internal [{« type »: « email », « value »: « lecieldanslescalier@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lecieldanslescalier@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

#lecieldanslescalier #piano #pianosolo #AbdulJaba #annaAlexandre #undimancheauhasard #concert #brunch #arles

