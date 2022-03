Association l’Aventura: Soirée chansons Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyprien Dordogne L’Association l’Aventura propose une soirée chansons avec Kévin Castagna et en première partie le groupe bordelais ALARM, le mercredi 16 mars à la salle des fêtes de Saint-Cyprien. Renseignements: 05 53 29 88 12 ou 06 80 85 85 91 L’Association l’Aventura propose une soirée chansons avec Kévin Castagna et en première partie le groupe bordelais ALARM, le mercredi 16 mars à la salle des fêtes de Saint-Cyprien. Renseignements: 05 53 29 88 12 ou 06 80 85 85 91 L’Association l’Aventura propose une soirée chansons avec Kévin Castagna et en première partie le groupe bordelais ALARM, le mercredi 16 mars à la salle des fêtes de Saint-Cyprien. Renseignements: 05 53 29 88 12 ou 06 80 85 85 91 label-lgsr

