atelier artistique en partenariat avec l’association la Source Association La Source, 22 mars 2023, Breteuil. atelier artistique en partenariat avec l’association la Source 22 – 25 mars Association La Source Réalisation d’une maquette sous forme d’arbre avec des éléments végétaux naturels, de branchage, les mains seront tracèes, ,découpées et décorées pour être installées sur la maquette

Insvription auprès de la Direction petite enfance au 06.07.19.85.20 Association La Source 27160 La Guéroulde Breteuil 27160 La Guéroulde Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:30:00+01:00 – 2023-03-22T12:00:00+01:00

2023-03-25T10:30:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

