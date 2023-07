Des mains à la pâte, sortie de résidence : La Langue des Signes, le geste en partage – La Comédie de Valence et l’Association La Providence Association La Providence Saint-Laurent-en-Royans Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Laurent-en-Royans Des mains à la pâte, sortie de résidence : La Langue des Signes, le geste en partage – La Comédie de Valence et l’Association La Providence Association La Providence Saint-Laurent-en-Royans, 7 juillet 2023, Saint-Laurent-en-Royans. Des mains à la pâte, sortie de résidence : La Langue des Signes, le geste en partage – La Comédie de Valence et l’Association La Providence Vendredi 7 juillet, 15h00 Association La Providence Après avoir planté des graines, signé, cuisiné, dansé, partagé… L’artiste Géraldine Berger et les résidents-participants de La Providence vous invitent à un temps de restitution le vendredi 7 juillet à 15h.

L’association La Providence vous ouvre ses portes et les résidents vous accueillent pour vous présenter leur parcours poétique, visuel et sensoriel du parc au Foyer. Association La Providence 74 rue de la Providence 26190 Saint-Laurent-en-Royans Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Géraldine Berger

