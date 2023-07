Atelier La Langue des Signes, le geste en partage / La Comédie de Valence et EHPAD Saint-François de Saint-Laurent-en-Royans Association La Providence Saint-Laurent-en-Royans Catégories d’Évènement: Drôme

Atelier La Langue des Signes, le geste en partage / La Comédie de Valence et EHPAD Saint-François de Saint-Laurent-en-Royans

Mardi 4 juillet, 10h00
Association La Providence

L'artiste Géraldine Berger invite à une plongée dans la culture sourde à travers la poésie de la langue des signes. Les résidents de l'EHPAD mettront leur corps en mouvement pour pour créer ensemble une poésie chorale, chorégraphique et signée.

Association La Providence
74 rue de la Providence 26190 Saint-Laurent-en-Royans
Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes

