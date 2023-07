Atelier La Langue des Signes, le geste en partage – adultes – La Comédie de Valence et Les Maisons de Quartiers de Romans Association La Providence Saint-Laurent-en-Royans Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Laurent-en-Royans Atelier La Langue des Signes, le geste en partage – adultes – La Comédie de Valence et Les Maisons de Quartiers de Romans Association La Providence Saint-Laurent-en-Royans, 3 juillet 2023, Saint-Laurent-en-Royans. Atelier La Langue des Signes, le geste en partage – adultes – La Comédie de Valence et Les Maisons de Quartiers de Romans Lundi 3 juillet, 14h30 Association La Providence L’artiste Géraldine Berger et les résidents-participants de l’association La Providence invite à une plongée dans la culture sourde à travers la poésie de la langue des signes. Durant deux heures, les participants des Maisons de Quartiers de Romans-sur-Isère trouveront chacun le signe qui leur correspond pour créer avec les résidents de La Providence une poésie chorale, chorégraphique et signée. Atelier mixte, les résidents-participants de La Providence accompagneront les participants dans la découverte de leur culture et de leur langue pour un temps artistique qui offrira un nouveau regard sur l’altérité. Association La Providence 74 rue de la Providence 26190 Saint-Laurent-en-Royans Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Géraldine Berger

